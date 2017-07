Injustice 2: Sub-Zero macht ab jetzt DC-Charaktere kalt - 4Players.de

Sub-Zero ist fortan für Käufer der Ultimate Edition, der Digital Deluxe Edition, des Ultimate Packs oder des Kämpfer-Pakets #1 von Injustice 2 verfügbar. Der Neuzugang aus dem Mortal-Kombat-Universum wird außerdem ab dem 18. Juli im PlayStation Store und im Xbox-Store als eigenständiger DLC erhältlich sein (Preis: 5,99 Euro). Zu dem ersten Kämpfer-Paket gehören noch Red Hood (bereits erschienen) sowie Starfire (wahrscheinlich im August)."Sub-Zero ist ein tödlicher Kryomant und der Anführer des reformierten Lin-Kuei-Klans. Als Sub-Zero jünger war, war der Lin-Kuei-Klan korrupt und von den inneren Kreisen heraus zerstört, was seinen Ruhm und seine Ehre befleckte. Sub-Zero dient jetzt als Großmeister und hat geschworen, Ruhm und Ehre wiederherzustellen und das Reich gegen Bedrohungen aus der Nähe, der Ferne und allem, was dahinter liegt, zu verteidigen. Sub-Zero sieht in der intergalaktischen Bedrohung Brainiac eine Gefährdung aller Welten und vielleicht ist dies seine beste Möglichkeit zur Wiedergutmachung."Letztes aktuelles Video: Sub Zero Reveal Trailer