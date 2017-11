Injustice 2: PC-Version erscheint am 14. November; offener Betatest läuft; Systemanforderungen - 4Players.de

Aktualisierung vom 07. November 2017, 12:42 Uhr:

Betriebssystem: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-750 2,66 GHz; AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz oder AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 570 oder NVIDIA GeForce GTX 1050; AMD Radeon HD 7850 oder AMD Radeon RX 550

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Betriebssystem: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Prozessor: Intel Core i3-2100 3,10 GHz; AMD FX-6300 3,5 GHz; AMD Ryzen 5 1400 3,2 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 oder RX 570

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Ursprüngliche Meldung vom 06. November 2017, 20:31 Uhr:

Im Zuge des offenen Multiplayer-Betatests für PC (läuft noch bis zum 10. November) wurden auch die Systemanforderungen der PC-Version bekanntgegeben . Das Superhelden/Superschurken-Prügelspiel wird zudem von "Denuvo Antitamper" (DRM) geschützt.Minimum:Empfohlen:Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment werden die PC-Version von Injustice 2 am 14. November 2017 (Steam und Microsoft Store) veröffentlichen.Der seit der PC-Ankündigung verschobene offene Betatest ist mittlerweile bei Steam verfügbar. Im Betatest sollen Netzwerkcode und Infrastruktur getestet werden. Nur 1-gegen-1-Mehrspieler-Duelle sind möglich. Alle Stufen und DLC-Charaktere (bis Raiden) sind spielbar. Der Betatest endet am 10. November.Injustice 2 ist bisher für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. In unserem Test erhielt es einen Gold Award: "Es ist laut, es ist schnell, es ist actionreich: Neben einer fantastisch inszenierten Story bietet Injustice 2 spannende Superhelden-Kämpfe mit mehr als genug Modi."Letztes aktuelles Video: Introducing Hellboy