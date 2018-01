Injustice 2 PC: Januar-Update mit Enchantress (DLC)

Enchantress Character & Multiverse have been implemented

New Multiverses have been implemented

New Legendary Multiverses have been implemented

New Source Crystal 325.000 pack available

Fixed double controller detection issue for known devices, i.e. Razer Panthera Fightstick

Atom's ladder ending now has BGM

Atom is no longer immune to attacks while his character power is active

When Pause Delay is active, the Auto-Pause function now triggers upon defocusing the game

Overall game audio is no longer lower than other applications

General balancing changes

General Bug Fixes

General adjustments for RGB LED keyboards and peripherals

