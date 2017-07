Fable Fortune: Early Access um zwei Wochen verschoben - 4Players.de

Das Sammelkartenspiel Fable Fortune von Flaming Fowl Studios und Mediatonic wird zwei Wochen später in die Early-Access-Phase eintreten als geplant. Es wird somit am 25. Juli 2017 auf PC und Xbox One an den Start gehen. Als Grund für die Verschiebung werden technische Probleme bei der Cross-Play-Funktion genannt, die erst gelöst werden sollen. Zudem soll das digitale Kartenspiel gleichzeitig auf PC und Xbox One erscheinen.In dem Kartenspiel wird man die Kontrolle über sechs verschiedene Helden übernehmen, die wiederum Einfluss auf das Kartendeck haben soll. Neben den regulären Duellen (Spieler-gegen-Spieler) wird das Spiel u.a. einen kooperativen Online-Modus gegen computergesteuerte Bosse mit thematischen Decks bieten. Im Verlauf eines Matches soll es außerdem "Quests" geben (z.B. bestimmte Karten oder Typen spielen), die es erlauben, eine "gute" oder "böse" Wahl zu treffen - verbunden mit der Transformation des Helden, der Fertigkeiten und der Karten.Letztes aktuelles Video: Details 3 Guarding Gold Luck and Events