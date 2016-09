WWE 2K17: 2K stellt die "Creation Suite" vor - 4Players.de

Auch in diesem Jahr darf man sich mit dem Editor austoben und kann die Statur, das Gesicht, die Kleidung, sein Logo und das Set an Angriffsbewegungen seines Wrestlers individuell gestalten. Auch Arenen, Videos, Einläufe, Siegerposen und Championships können angepasst werden. WWE 2K17 wird am 11. Oktober 2016 für PS4 und PS3 sowie Xbox One und Xbox 360 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Creation Suite-Trailer