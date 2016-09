Am 11. Oktober erscheint die Wrestling-Simulation WWE 2K17 für die 360, PS3, PS4 und Xbox One. Der folgende Trailer stellt die Möglichkeiten des "My Career"-Karrieremodus vor. Als Anfänger gilt es sich ganz an die Spitze zu kämpfen. Um den eigenen Erfolg zu pushen kann man Werbung für sich machen, Interview geben und eigenes Merchandise gestalten.Letztes aktuelles Video: MyCAREER