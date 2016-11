WWE 2K17: NXT-Enhancement-Paket mit drei Kämpfern - 4Players.de

Die Wrestler der Entwicklungsliga NXT waren bislang nur allen Inhabern der WWE 2K17 NXT-Edition vorenthalten. Jetzt kann man mit einem etwa zehn Euro teuren Erweiterungspaket die Wrestler Shinsuke Nakamura, Nia Jax und Apollo Crews als spielbare Kämpfer für die PS4 und Xbox One herunterladen. Die drei Wrestler erhalten in WWE 2K17 darüber hinaus einen 50 prozentigen Erfahrungsschub sobald sie in dem Karrieremodus "MyCareer" einen NXT-Kampf bestreiten: