Blackwood Crossing: Der Auftakt des narrativen Adventures rund um zwei Waisen im Spielszenen-Video - 4Players.de

Einen Blick auf den Beginn des narrativen Adventures Blackwood Crossing von PaperSeven erlaubt das folgende, knapp 15 Minuten lange Video. Blackwood Crossing erzählt die Geschichte der verwaisten Geschwister Finn und Scarlett, die sich auf einer "vermeintlich alltäglichen" Zugfahrt befinden, welche sich aber in "eine magische Geschichte über Leben, Liebe und Verlust" entwickelt. Das Spiel von ehemaligen Entwicklern von Disneys Black Rock Studio und Oliver Reid-Smith, dem Autor von The Room , erscheint Anfang 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One."Die Teenagerin Scarlett ist dabei, ihre Kindheit hinter sich zu lassen und beginnt sich mit ihrem jüngeren Bruder auseinander zu leben. Als sich der Pfad der beiden mit einer mysteriösen Gestalt kreuzt, entwickelt sich eine vermeintlich alltägliche Zugfahrt in eine magische Geschichte von Leben, Liebe und Verlust."Letztes aktuelles Video: Developer Walkthrough