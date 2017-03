Blackwood Crossing: Adventure erscheint Anfang April - 4Players.de

Das narrative Adventure Blackwood Crossing hat einen Veröffentlichungstermin erscheint am 4. April für die PlayStation 4, gefolgt von Fassungen für PC und Xbox One am 5. April. Das gibt Entwickler PaperSeven in einer Pressemitteilung bekannt. Der Preis wird auf allen Plattformen 15,99 Euro betragen."Blackwood Crossing beleuchtet die Beziehung der verwaisten Geschwister Finn und Scarlett, die sich langsam auseinander zu leben, wenn die Teenagerin Scarlett beginnt ihre Kindheit hinter sich zu lassen. Als sich der Pfad der beiden mit einer mysteriösen Gestalt kreuzt, entwickelt sich eine vermeintlich alltägliche Zugfahrt in eine magische Geschichte von Leben, Liebe und Verlust", heißt es seitens der Entwickler.Letztes aktuelles Video: Developer Walkthrough