Blackwood Crossing: Adventure über Liebe, Verlust und das Erwachsenwerden steht in den Startlöchern - 4Players.de

Das britische Studio PaperSeven wird Blackwood Crossing heute für PlayStation 4 und morgen für PC und Xbox One veröffentlichen (Preis: 15,99 Euro). Das narrative Adventure dreht sich um die Beziehung der verwaisten Geschwister Finn und Scarlett, die sich langsam auseinander leben, als Teenagerin Scarlett beginnt ihre Kindheit hinter sich zu lassen. "Wenn sich der Pfad der beiden mit einer mysteriösen Gestalt kreuzt, entwickelt sich eine vermeintlich alltägliche Zugfahrt in eine magische Geschichte über Leben, Liebe und Verlust. Im Titel schlüpfen Spieler in die Rolle von Scarlett und erforschen ein sich ständig veränderndes Umfeld. Dabei lösen sie (...) Puzzles und versuchen die Mysterien der Welt um sie herum zu verstehen", schreiben die Entwickler."Wir sind stolz darauf Blackwood Crossing endlich in die Hände der Spieler zu geben und hoffen, dass sie sich mit Finns und Scarletts Geschichte ebenso verbunden fühlen wie wir", sagt Alice Guy, Mitbegründerin von PaperSeven. "Wir haben versucht eine Welt mit einer einzigartigen Atmosphäre zu bauen, die in surrealer Magie verankert ist und die Erwartungen der Spieler auf den Kopf stellt. Unser Ziel war es eine Art 'unlogische Logik' zu etablieren, fast wie in einem Traum, in dem die verrücktesten Dinge in der aktuellen Situation plötzlich Sinn machen."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart