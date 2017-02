Moonlighter: 11 Bit Studios als Publisher vorgestellt - 4Players.de

Digital Sun Games hat für sein Projekt Moonlighter einen Publisher gefunden: Wie das Team nach Angaben von DualShockers über Twitter mitteilt, wird 11 Bit Studios (This War of Mine) den Vertrieb des Action-Rollenspiels übernehmen. Zuvor war man bereits Teil des Indie-Förderungsprogramms Square Enix Collective und auch auf Kickstarter äußerst erfolgreich unterwegs.In Moonlighter übernimmt man die Rolle von Will. Er ist ein abenteuerlustiger Ladenbesitzer, der davon träumt ein Held zu sein. Deswegen zieht er in der Nacht durch die Dungeons in der Nähe der Stadt und geht auf Beutejagd. Diese Beute verkauft er dann in seinem Shop und/oder wertet mit den erlangten Gegenständen seine Ausrüstung auf. Moonlighter wird zufällig generierte Dungeons, zahllose Gegenstände und Waffen, diverse Gegner, fünf Bossgegner und haufenweise Gold bieten. Man soll mit dem Shop, 100 Goldmünzen und schlechter Ausrüstung starten. Mit der Zeit wird man dann immer schlagkräftiger, sofern man die Dungeons überlebt. Als Inspirationsquellen werden Rogue Legacy The Legend Of Zelda: The Minish Cap , Studio Ghibli und Recettear genannt.Das Spiel soll im Laufe des Jahres für PC, Mac, Linux, PS4 und Xbox One erscheinen. Darüber hinaus hat das Team ein Interesse an Nintendo Switch bekundet und prüft gerade, ob sich eine mögliche Umsetzung realisieren lässt.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer