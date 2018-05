Moonlighter: Trailer zeigt keine Unterschiede zwischen PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Super Official Platforms Comparison Trailer



In dem Action-Rollenspiel übernimmt man die Rolle von Will. Er ist ein abenteuerlustiger Ladenbesitzer, der davon träumt ein Held zu sein. Deswegen zieht er in der Nacht durch die Dungeons in der Nähe der Stadt und geht auf Beutejagd. Diese Beute verkauft er dann in seinem Shop (sofern der Preis stimmt) und/oder wertet mit den erlangten Gegenständen seine Ausrüstung auf. Moonlighter wird zufällig generierte Dungeons, zahllose Gegenstände und Waffen, diverse Gegner, Bossgegner und haufenweise Gold bieten. Man soll mit dem Shop, 100 Goldmünzen und schlechter Ausrüstung starten. Mit der Zeit wird man dann immer schlagkräftiger, sofern man die Dungeons überlebt.

Die Entwickler von Moonlighter versuchen im nicht ganz ernst gemeinten Trailer (siehe unten) zu veranschaulichen, dass ihr Action-Rollenspiel auf allen Plattformen praktisch gleich aussieht. Der Titel von Digital Sun Games und 11 bit studios wird am 29. Mai 2018 für PC (Steam, GOG.com, Humble), PlayStation 4 und Xbox One in digitaler Form für 19,99 Euro erscheinen. Die Switch-Umsetzung soll im Herbst folgen. In Zusammenarbeit mit Merge Games wird es ebenfalls eine Box-Version und eine limitierte Edition mit einem Medaillon geben - jeweils für PS4.