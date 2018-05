Moonlighter: Video-Überblick: Dungeons erkunden, Gegner bekämpfen und Beute verkaufen - 4Players.de

Die Entwickler von Moonlighter geben im folgenden Video einen Überblick (Laufzeit: 03:59 Min.) über das Action-Rollenspiel. Gezeigt werden die Kämpfe in den Dungeons, einige Bossgegner, der Verkauf der gesammelten Gegenstände im eigenen Laden inkl. Preisfindung und die Interaktion mit den Bewohnern im Dorf. Der Titel von Digital Sun Games und 11 bit studios wird am 29. Mai 2018 für PC (Steam, GOG.com, Humble), PlayStation 4 und Xbox One in digitaler Form für 19,99 Euro erscheinen. Die Switch-Umsetzung soll im Herbst folgen.In dem Action-Rollenspiel übernimmt man die Rolle von Will. Er ist ein abenteuerlustiger Ladenbesitzer, der davon träumt ein Held zu sein. Deswegen zieht er in der Nacht durch die Dungeons in der Nähe der Stadt und geht auf Beutejagd. Diese Beute verkauft er dann in seinem Shop (sofern der Preis stimmt) und/oder wertet mit den erlangten Gegenständen seine Ausrüstung auf. Moonlighter wird zufällig generierte Dungeons, zahllose Gegenstände und Waffen, diverse Gegner, Bossgegner und haufenweise Gold bieten. Man soll mit dem Shop, 100 Goldmünzen und schlechter Ausrüstung starten. Mit der Zeit wird man dann immer schlagkräftiger, sofern man die Dungeons überlebt."Die Story von Moonlighter beginnt, als vor langer Zeit bei einer archäologischen Ausgrabung eine Gruppe von Toren entdeckt wurde. Die Menschen erkannten schnell, dass diese alten Passagen zu verschiedenen Bereichen und Dimensionen führten, wo tapfere und waghalsige Abenteurer unvorstellbare Schätze finden konnten. In der Nähe der Ausgrabungsstätte wurde ein kleines Handelsdorf namens Rynoka gegründet, in dem Abenteurer in der Lage waren, sich auszuruhen und ihren Loot zu verkaufen."Letztes aktuelles Video: 11 facts about Moonlighter