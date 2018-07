Moonlighter: "More Stock Update" mit 100 neuen Räumen auf PC steht bereit - 4Players.de

Für die PC-Version von Moonlighter ist die erste (kostenlose) Download-Erweiterung erschienen. Die Konsolen-Umsetzungen sollen in den nächsten Wochen mit dem Update versorgt werden.Das "More Stock Update" erweitert die vier Dungeons mit 100 neuen Räumen und etwaigen Überraschungen. Neu ist außerdem eine besondere Herausforderung für diejenigen, die einem Bossgegner-Raum nach dem Sieg über den Boss erneut betreten. Darüber hinaus wurden das Aussehen von Rüstungen und verzauberten Gegenständen verbessert sowie zusätzliche Tutorials für verschiedene Shop-Upgrades hinzugefügt. Das vollständige Change-Log findet ihr hier Moonlighter soll in diesem Jahr mit vier großen (kostenlosen) Erweiterungen versorgt werden - und auch 2019 soll die Update-Versorgung fortgesetzt werden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PS4