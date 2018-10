Moonlighter: Switch-Umsetzung des Action-Rollenspiels erscheint Anfang November - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel Moonlighter wird am 5. November 2018 auch für Nintendo Switch erscheinen. Bisher war der Titel nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.Normalerweise besuchen Abenteurer ja Läden, um sich dort mit Proviant, Heiltränken oder neuer Ausrüstung für ihre Dungeon-Streifzüge einzudecken. In Moonlighter steht man hingegen auch auf der anderen Seite des Tresens und bietet Waren feil, die man selbst erbeutet hat. Wie schmackhaft das Action-Rollenspiel von Dark Sun Games und 11 Bit Studios einem diese Rolle macht, klärt der Test Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer