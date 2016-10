Skylanders: Imaginators: Starter-Packs mit kostenloser Kaos-Figur und Creator-App erhältlich - 4Players.de

Activision Blizzard hat den Verkaufsstart von Skylanders: Imaginators eingeläutet, das ab sofort als Starter-Pack für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und Wii U erhältlich ist - inklusive Gastauftritten von Crash Bandicoot und Dr. Neo Cortex. Bis zum 28. Oktober 2016 sollen Käufer bei allen teilnehmenden Einzelhändlern, solange der Vorrat reicht, eine spielbare Kaos-Figur gratis dazu bekommen. Darüber hinaus wird auch eine kostenlose Creator-App für iOS und Android angeboten, mit der man seine Kreationen überall mithinnehmen könne: "Spieler können Imaginators von Grund auf neu erschaffen oder ihre im Konsolenspiel erstellten Charaktere auf magische Weise durch eine besondere Audiotechnologie auf die App übertragen! Die App gibt Spielern somit noch mehr Werkzeuge an die Hand, um ihre Kreativität und ihre Begeisterung für das Skylanders-Universum zum Ausdruck zu bringen."Letztes aktuelles Video: Sensei-Skylanders-TrailerZum ersten Mal in der Geschichte des "Toys-to-Life"-Genres soll man seine Kreationen sogar in materieller Form verewigen können: "Einige Fans können von ihren Kreationen Imaginator-Figuren als 3D-Druck (begrenzte Anzahl, solange der Vorrat reicht) oder Imaginator-Karten erstellen lassen, die im Konsolenspiel Skylanders Imaginators vollständig spielbar sind. Darüber hinaus können sie ein eigenes Skylanders Imaginators-T-Shirt mit einem Bild ihrer Kreation anfertigen lassen. Die Verfügbarkeit dieser Produkte unterscheidet sich je nach Verkaufsgebiet und nicht alle Features sind direkt zum Spiele-Launch verfügbar." Wer ab dem 24. Oktober seine Kreationen in den sozialen Medien mit dem Hashtag #CreatorContest teile, nehme automatisch an der Verlosung eines 3D-Drucks seines Imaginators teil. Last, but not least soll mit Skylanders Academy am 28. Oktober die neue Animationsserie zur Spielereihe auf Netflix starten: