FIFA 17: Jordan Morris von den Seattle Sounders äußert sich über den Karriere-Modus - 4Players.de

Erst seit 2009 gehören die Seattle Sounders FC als 15. Mannschaft zur MLS (Major League Soccer). Zuvor hat man in niederklassigen Ligen gespielt, wobei in den USA kein Aufstiegssystem existiert. Die Mannschaft qualifizieren sich mit Auflagen, die sie erfüllen müssen. Da Microsoft der offizielle Trikotsponsor ist und die Spieler mit einem Xbox-One-Logo auf den Rasen laufen, hat man den jungen Jordan Morris zum Karriere-Modus in FIFA 17 ein paar Fragen gestellt:Letztes aktuelles Video: The Journey with Jordan Morris