FIFA 17: Video wirbt für das Finale der Virtuellen Bundesliga - 4Players.de

Wer wird der nächste deutsche Meister der virtuellen Bundesliga? Das Finale der fünften Saison findet am 15.-16. April in vier 5er Gruppen im Deutschen Fußballmuseum statt. Dabei qualifizieren sich die Finalisten gleichzeitig für das europäische Turnier in Madrid. Das Preisgeld der VBL wurde im Vergleich zur Vorsaison noch einmal erhöht und zu einem Preispool für die besten vier Spieler umgestaltet. Während sich der Sieger über 15.000 Euro freuen darf, nimmt der Zweitplatzierte 5.000 Euro mit nach Hause. Platz 3 und 4 erhalten je 2.500 Euro. Im letzten Jahr konnte Daniel Butenko mit dem FC Ingolstadt gewinnen.Letztes aktuelles Video: Virtuelle Bundesliga-Spot