Watch Dogs 2: Video: Warum kämpft Marcus Holloway an der Seite von DedSec? - 4Players.de

eigentlichegal schrieb am 05.10.2016 um 11:15 Uhr

Ich finde es ausgesprochen schade, dass die Thematik an sich mich sehr anspricht und ich sehr interessiert daran bin und gleichzeitig klar ist, dass mir das Spiel als solches nicht zusagen wird. Ich habe Watch Dogs gespielt und fand es nach dem ersten Drittel super langweilig und habe nur wegen der Story weitergemacht. Als ich am Ende gesehen habe, was die Story war, blieb ich restlos ernüchtert zurück.

Ich frage mich, wieso man sich mit dieser Thematik nicht ein bisschen an Metal Gear orientiert. Das ist ein sehr politisches Spiel und dennoch hat es keine kleine Fangemeinde. Ubisoft könnte mit Sicherheit auch eine politische Spielereihe vertragen und im Gegensatz zu Metal Gear, könnten sie direkt und unmissverständlich am Puls der Zeit sein ohne einen künstlichen (aber meistens grenzgenialen) Aufbau wie Kojima zu stricken. Stattdessen wir hier wieder im Video so getan, als wäre all das im Spiel ohne es aber wirklich zu bringen.

Allein die Aussage "Wir wollen dass die Leute das Spiel spielen und danach bestürzt sind, was alles möglich ist" wird auf gar keinen Fall eingelöst werden. Dafür müsste man das Spiel anders aufziehen, wirklich mit Fakten untermauern und die Spieler auch nicht schonen. Ich fände es zum Beispiel einen sehr guten Ansatz sämtliche Daten, die Ubisoft sowieso durch das Spielen des Spiels erhebt einfach mal für den Nutzer zusammenzustellen um ihnen zu zeigen, was schon an der Oberfläche möglich ist. Aber das wäre natürlich nicht in ihrem Interesse als Unternehmen, aber vielleicht wäre es eine hervorragende Strategie um Leute wirklich wachzurütteln. Und sei es nur für die Dauer eines Epilogs eines Videospiels.