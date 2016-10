Watch Dogs 2: Die "San Francisco Bay Area" im Trailer - 4Players.de

Ubisoft stellt den Schauplatz - die San Francisco Bay Area - von Watch Dogs 2 im folgenden Trailer näher vor. Die Spielwelt umfasst die gesamte Gegend um San Francisco, einschließlich Silicon Valley und Oakland. Das Open-World-Actionspiel erscheint am 15. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version folgt am 29. November.Letztes aktuelles Video: Willkommen in San Francisco