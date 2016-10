Watch Dogs 2: Soundtrack wird von Hudson Mohawke komponiert - 4Players.de

Hudson Mohawke (Ross Matthew Birchard) wird den Sountrack für Watch Dogs 2 komponieren. Eine Kostprobe des Soundtracks bzw. des Tracks "Shanghaied" kann man sich bei Spotify Bleep oder Google Play anhören. Der Soundtrack "trägt die deutliche Handschrift von Hudson Mohawke, da er an seine älteren Produktionen gemixt aus Elektro und Hip-Hop erinnert und gleichzeitig auf Hudson's Favoriten Tomita, John Carpenter und Vangelis anspielt", heißt es von Ubisoft. Das Spiel wird weltweit ab dem 15. November auf PlayStation 4 und der Xbox One erhältlich sein. Am 29. November erscheint das Spiel auch für PC."An diesem Soundtrack zu arbeiten war eine sehr interessante und erfrischende Erfahrung für mich, besonders die Berücksichtigung des Spielethemas ist eine Sache, die mir immer sehr viel Freude bereitet", sagte Hudson Mohawke. "Als Ubisoft auf mich zukam, um zusammen den Soundtrack zum Spiel zu entwickeln, wusste ich sofort, dass ich mich an einer Palette von kultigen Sci-Fi Soundtracks bedienen werde und sie mit meinem persönlichen Stil vereine. Es war eine lehrreiche Erfahrung und an manchen Punkten auch eine Herausforderung, aber es hat mir geholfen, mich selbst kreativ auszudrücken und ohne einen Genre-Stempel ein komplett neues Publikum mit meiner Musik zu erreichen.""Hudson Mohawke hat bereits seit seiner Kindheit Musik produziert und wurde im Laufe der Zeit zu einem der Top-Produzenten in der Branche, dem viele große Künstler vertrauen, darunter Kanye West, Drake, John Legend, Travis Scott, Future, Lil Wayne, Young Thug, Pusha T, Tinashe, Frank Ocean und Björk."Letztes aktuelles Video: Willkommen in San Francisco