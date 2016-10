Watch Dogs 2: Exklusive Inhalte auf der Playstation im Video vorgestellt - 4Players.de

Am 15. November erscheint das Actionspiel Watch Dogs 2 für PS4 und Xbox One. Die PC-Version soll am 29. November nachgeliefert werden. Im folgenden Video stellt Ubisoft die exklusiven Inhalte vor, die man beim Erwerb des Spiels über den Playstation Store erhält. Dazu zählen die Scout-Expedition-Aktivität, bei der man einen Location-Scout in San Francisco herumführt und die Koop-Location "San Bruno Funkturm". Alle Missions-Pakete stehen Playstation-Spielern 30 Tage früher zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: PlayStation-Store-Inhalte