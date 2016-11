Watch Dogs 2: Hat Ubisoft in Watch Dogs 2 die Ankündigung für ein Weltraumspiel versteckt? - 4Players.de

Auf den ersten Blick wirkt es nur wie ein cooles kleines Easter-Egg - doch manche Spieler halten einen in Watch Dogs 2 versteckten Trailer für eine tatsächliche Spielankündigung. Ein Nutzer des Neogaf-Forums (bombshell) ist beim Hacken am Rande einer Mission auf ein interessantes Video gestoßen: Dort fand er einen geleakten Trailer eines Ubisoft-Spiels, das im Weltraum spielt und welches im Watch-Dogs-Universum offenbar noch geheim gehalten werden sollte. Die Farbpalette weckt Erinnerungen an Titel wie No Man's Sky. Die nur wenigen Schnitte und überstilisierten Störfilter wirken allerdings zu unprofessionell für einen tatsächlichen Enthüllungstrailer - und erinnern eher an ähnliche Eastereggs aus Spielen wie GTA5.Auch Kotaku.com hat die Geschichte aufgegriffen und bei Ubisoft nachgehakt. Bisher kam aber noch keine Antwort zurück. Hier das von "FlammableAce" aufgezeichnete und auf Youtube hochgeladene Video:Letztes aktuelles Video: Predictive World-Trailer