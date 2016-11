Watch Dogs 2: Sony sperrt Nutzer, weil er ein Bild mit entblößten Genitalien aus dem Spiel via Share veröffentlicht hat - 4Players.de

Sony hat das PSN-Konto eines Nutzers temporär für eine Woche gesperrt, der via Share-Funktion das Bild einer Frau aus Watch Dogs 2 gespeichert und anschließend auf Twitter veröffentlicht hat. Dort sind die entblößten Genitalien der Dame zu sehen, da der verantwortliche Künstler bei Ubisoft Montréal das Charaktermodell entsprechend mit "Vagina inklusive" gestaltet hat. Für Sony ein absolutes No-Go: Dort beruft man sich auf den Verhaltenskodex im PSN , der es untersagt, Inhalte für Erwachsene bzw. sexueller Natur erstellen bzw. veröffentlichen zu dürfen. Dort heißt es im Original: "Make sure your Online ID, messages, forum posts, user generated content or any other form of communication are not offensive to others: do not post anything that is defamatory (making an untrue statement that may be damaging to the person concerned) or racially, ethnically, religiously or sexually offensive."Wie auf All Games Delta zu sehen ist, hat der gesperrte Nutzer seinen Fall jetzt im NeoGAF geschildert und seinem Ärger Luft gemacht. Die Veröffentlichung auf Twitter scheint allerdings nicht Stein des Anstoßes für Sony gewesen zu sein. Die Tatsache, dass Aufnahmen mit der Share-Funktion auch innerhalb des Live-Feeds im PSN auftauchen, dafür umso mehr.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten