Watch Dogs 2: "Live-Trailer" zum Verkaufsstart auf Konsolen - 4Players.de

Ubisoft hat passend zum Verkaufsstart der Konsolen-Version von Watch Dogs 2 den "Live-Trailer" veröffentlicht. Die PC-Fassung folgt in zwei Wochen (29. November 2016).Letztes aktuelles Video: Live-TrailerUbisoft beschreibt das Open-World-Actionspiel folgendermaßen: "Die Spieler erkunden in Watch Dogs 2 die San Francisco Bay Area und schlüpfen dabei in die Rolle von Marcus Holloway, einem brillanten jungen Hacker aus Oakland, der aufgrund der voraussagenden Algorithmen von ctOS 2.0 zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt wird. Dieses fortschrittliche Betriebssystem für städtische Infrastrukturnetzwerke wurde bereits im Videospiel Watch Dogs eingeführt, um massenhaft Bürger zu verfolgen, zu kontrollieren und zu manipulieren. Die Spieler schließen sich der Hackergruppe DedSec an, die das ctOS und BLUME, den multinationalen Konzern hinter dem unterdrüc kenden System, lahmlegen wollen. Die Spieler erwartet in Watch Dogs 2 eine massive und dynamische offene Welt mit einer unglaublichen Vielfalt an Umgebungen und Spielmöglichkeiten sowie erweiterten Hacking-Optionen und einem noch größeren Arsenal an Gadgets und Waffen. Die Spieler hacken sich nicht nur in die Infrastruktur der Stadt, sondern in jedes verbundene Gerät, in jedermanns persönliche Daten und lösen damit unvorhersehbare Kettenreaktionen aus. Diese einzigartige Freiheit bietet den Spielern unterschiedliche Vorgehensweisen. Die Missionen können durch Tarnung und Hacker-Skills erfüllt werden, ohne auch nur einen einzigen Gegner zu töten. Alternativ können die Hacker-Künste mit Waffen für eine brutalere Vorgehenswe ise kombiniert werden."