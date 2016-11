Watch Dogs 2: Ubisoft kommentiert stark gesunkene Verkäufe im Vergleich zum Vorgänger - 4Players.de

Ubisoft ist gegenüber Gamespot.com ein wenig auf die Verkaufszahlen seines Action-Adventures Watch Dogs 2 eingegangen, welche bislang offenbar deutlich hinter den Erwartungen und der Performance des Vorgängers zurückgeblieben sind. Der Publisher erläuterte in einem Statement gegenüber dem Magazin:"Wir sind unglaublich glücklich über die sehr positive Wahrnehmung von Watch Dogs 2 seitens der Kritiker und Spieler, was den Erfolg über einen längeren Zeitraum unterstützen dürfte. Es ist wahr, dass die Verkaufszahlen am ersten Tag und in der ersten Woche für eine Reihe von großen Spielen, darunter Watch Dogs 2 und Titel unserer Mitbewerber, vergleichsweise niedriger als vorige Versionen aus den vergangenen Jahren sind. Trotzdem erwarten wir, dass die Verkaufszahlen der zweiten und dritten Woche über traditionellen Verkaufsmustern liegen werden."Man könne einen Trend bei qualitativ hochwertigen Spielen beobachten, die erst über eine längeren Zeitraum hin stärker würden, sobald sich positive Reviews und Mundpropaganda verbreitet hätten. Ubisoft sei zuversichtlich, dass das Spiel von "Millionen von Spielern" geliebt werden wird, so das Statement. Die Aussage passe zu einer früheren Anmerkung von Ubisofts CFO Alain Martinez, der bereits Anfang November den positiven Einfluss von Rückmeldungen und Update-Support auf die Verkaufszahlen von Rainbow Six Siege erwähnte.Noch gibt es keine offiziellen Verkaufszahlen zu Watch Dogs 2, in Großbritannien berichtete Chart-Track ( via gamesindustry.biz ) allerdings von einem dramatischen Einbruch gegenüber dem Vorgänger: Watch Dogs 2 habe in seiner Startwoche dort 80% weniger verkauft als der Vorgänger und konnte Call of Duty: Infinite Warfare nicht von seinem Spitzenplatz in den UK-Charts verdrängen.Letztes aktuelles Video: Bekanntgabe der Filmfest-Gewinner