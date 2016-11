Watch Dogs 2: Nahtloser Multiplayer-Modus wieder verfügbar; Statement von Ubisoft - 4Players.de

Freunde zum Koop einladen oder nach neuen Koop-Partnern suchen

Die Welt eines Konkurrenten hacken

Ziele für die Kopfgeldjagd finden oder ein Kopfgeld-Event auslösen



Das Entwicklerteam von Watch Dogs 2 hat heute um 17:00 Uhr den "nahtlosen Multiplayer-Modus" für PlayStation 4 wieder aktiviert. Für Xbox One wird erwartet, dass der nahtlose Multiplayer ab heute Nacht wieder funktioniert.Von Ubisoft heißt es dazu: "Die Spieler können die folgenden Funktionen über die Multiplayer-App erleben:Wenn die Spieler zu viel Chaos während ihres Abenteuers in San Francisco anrichten und die SFPD die Jagd nach ihnen aufnimmt, dann können sich Kopfgeldjäger an der Jagd beteiligen. Die Spieler müssen dann die gegnerische Hackergruppe Prime_Eight abwehren, welche jederzeit erscheinen und die Spieler hacken kann."Das Entwicklerteam wird den Verlauf des nahtlosen Multiplayers überwachen und, falls keine Probleme auftauchen, die zusätzlichen Elemente für den nahtlosen Multiplayer aktivieren: Nahegelegene Kopfgeldziele und Prime-Eight-Konkurrenten werden die Welt des Spielers betreten, ohne dass zuerst die Funktion über die Multiplayer-App im Smartphone aktiviert werden muss. Außerdem werden die Spieler auf freundliche Dedsec-Hacker treffen, welche sie bei unterschiedlichen Dedsec-Events in ganz San Francisco unterstützen können. Während des Prozesses werden ständig Updates implementiert. Ubisoft bedankt sich für die Geduld der Spieler sowie den Support während der Arbeit am nahtlosen Multiplayer-Feature."Letztes aktuelles Video: Bekanntgabe der Filmfest-Gewinner