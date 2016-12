Watch Dogs 2: "T-Bone Content Bundle" auf PlayStation 4 verfügbar - 4Players.de

Ubisoft hat das "T-Bone Content Bundle", das erste Add-on-Inhaltspaket für Watch Dogs 2 , auf PlayStation 4 veröffentlicht. Das Inhaltspaket ist ebenfalls im Season-Pass enthalten. Für PC und Xbox One wird der Zusatzinhalt ab dem 24. Januar 2017 verfügbar sein."Das 'T-Bone Content Bundle' dreht sich um den namensgebenden Charakter Raymond Kenney, aka T-Bone, und enthält sein Outfit sowie seinen modifizierten Schulbus, der mit einem Bulldozer-Schild ausgestattet ist, um extra Chaos zu stiften. Zudem bietet das Bundle eine neue Chaos-Koop-Herausforderung und einen neuen Gegnertyp, den Grenadier. Er benutzt fortgeschrittene Waffentechnik und Taktiken, um den Spielern das Leben schwer zu machen. Das neue Multiplayer-Feature des 'T-Bone Content Bundle' sowie alle kommenden Inhaltspakete, können im Gast-Modus gespielt werden. Das bedeutet, dass Spieler, die den DLC erworben haben, andere Freunde, die den DLC nicht erworben haben, einladen und mit ihnen im Koop-Modus spielen können. Das führt dazu, dass die Community nicht gespalten wird, da die Besitzer des DLCs weiterhin mit ihren Freunden im Koop-Modus spielen können. Der Gast-Modus ist zudem eine gute Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck der neuen Koop-Herausforderungen zu machen, ohne den DLC zu besitzen.Um die Veröffentlichung des DLCs zu feiern, können die Spieler an dem T-Bone Chaos Event teilnehmen. Das Event wird vier Wochen lang stattfinden. In jeder dieser vier Wochen veröffentlicht der Ubisoft Club eine themenbezogene Herausforderung, die den Spielern die Chance ermöglicht, In-Game-Währung und einzigartige Event-Belohnungen, wie beispielsweise neue Auto-Skins oder ein neuer Rucksack für Marcus zu gewinnen. Indem die Spieler auf Marcus' Smartphone die Ubisoft Club App öffnen und die Special Event-Herausforderung auswählen, nehmen sie an dem Event teil."