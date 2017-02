Watch Dogs 2: Abgeändertes Spielende lässt Spekulationen über einen in London verorteten Nachfolger aufkommen - 4Players.de

Ubisofts jüngste Titel-Aktualisierung 1.1 für Watch Dogs 2 soll laut Kotaku nicht nur die offiziell angekündigten Neuerungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen beinhalten, sondern auch das Spielende leicht abändern. Konkret soll das Update eine zusätzliche Audio-Sequenz zwischen zwei Männern hinzugefügt haben, die von Koordinaten flankiert werde, die auf den Londoner Stadtteil Brixton hindeuteten, was bereits Spekulationen über einen dort spielenden Nachfolger geschürt habe. Die besagte Szene lässt sich im folgenden YouTube-Video (Achtung Spoiler!) ab Minute 2:15 einsehen:Ubisoft habe auf Nachfrage lediglich mitteilen lassen, dass die Entwickler ein kleines Extra am Ende der Handlung einbauen wollten, um auf die mögliche Zukunft von DedSec hinzuweisen, was ein in London angesiedeltes Watch Dogs 3 natürlich weder bestätigt, noch dementiert.Letztes aktuelles Video: Probeversion auf PS4