Watch Dogs 2: Großes Update bringt Multiplayer-Modus Showd0wn und weitere Inhalte - 4Players.de

Ubisoft hat sein bisher größtes kostenloses Update für Watch Dogs 2 veröffentlicht. Im Fokus steht dabei der neue Mehrspieler-Modus Showd0wn, der auf der offiziellen Webseite folgendermaßen beschrieben wird: "Dies ist eine neue Art Online-Gameplay für 2-gegen-2-PvP-Matches, die mit einem Freund oder über die zufällige Spielersuche gespielt werden können. Showd0wn bietet drei verschiedene Missionsziele [Stiehl die Festplatte, Download des Verderbens (im KotH-Stil) und Server löschen oder beschützen] an 15 unterschiedlichen Schauplätzen. Das ist eine tolle Endgame-Herausforderung, die man mit Freunden spielen kann – wenn man kein Scriptkiddie ist und mit allen Tools in seinem Arsenal umgehen kann."Darüber hinaus beinhaltet der Patch auf die Version 1.13 auch Multiplayer-Funktionalität für Drohnen-, Motocross- und eKart-Rennen inklusive separaten Bestenlisten, wo man um Platzierungen für Saisonbelohnungen kämpfen kann. Außerdem wird man in der Welt auf gepanzerte LKWs treffen, die an zufälligen Stellen über die Straße rollen. Im Event "LKW plündern" kann man diese Vehikel hacken und muss sie anschließend gegen die anrückenden Cops verteidigen, um den lukrativen Raub erfolgreich abzuschließen.Einen Hauch von Splatoon bekommt der Titel von Ubisoft Montréal durch eine neue Waffe: das Paintballgewehr. Die Wumme erhält man am 3D-Drucker und sie ist stark genug, um im Sperrfeuer Gegner außer Gefecht zu setzen. In PvP-Duellen wird der Bildschirm des Gegners außerdem mit Farbklecksen eingefärbt.Last but not least gibt es weitere Klamotten und ein paar kleinere Fehlerkorrekturen. Die komplette Übersicht zum Update und Patch Notes findet ihr hier. Letztes aktuelles Video: Menschliche Bedingungen Launch-Trailer