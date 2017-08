Watch Dogs 2: Patch 1.17: Letzte Titel-Aktualisierung im Anmarsch - 4Players.de

Exploit behoben, bei dem ein Kopfgeld-Event automatisch abgeschlossen wird, wenn der Marin-HQ-Tunnel betreten wird.

Situation behoben, in der das Missionsziel desynchronisiert werden konnte, nachdem man 'Mann gegen Maschine' im laufenden Spiel beigetreten ist.

DedSec-NPCs vermehren sich nicht mehr, wenn ein Party-Mitglied eine Online-Session verlässt und im Hackerspace wieder beitritt.

Fehler behoben, bei denen die Schnellreise zu anderen Spielern nicht mehr funktionierte.

Fehler behoben, bei dem sich ein Spieler, der während eines Showd0wns gestorben ist, nicht mehr bewegen konnte.



Fehler behoben, bei dem der zweite Jäger nicht immer zum Kopfgeldziel teleportiert wurde.

Fehler behoben, bei dem Koop-Jäger voneinander getrennt wurden, wenn das Kopfgeld verdient wurde.

Fehler behoben, in dem Spieler nicht immer an dem „LKW plündern“-Event teilnehmen konnten, wenn sie über das Menü beigetreten sind.

Fehler behoben, bei denen das 'LKW plündern'-Event plötzlich beendet wurde und Spieler von der Koop-Session getrennt wurden.

Fehler behoben, bei denen eine Koop-Party während einer Hacker-Invasion aufgelöst wurde.

Aktualisierung der Fehlerbehebung der nicht endenden Nachricht 'Verbindung wird hergestellt' in gewissen Situationen.



[PC] Fehler behoben, bei dem Marcus gewisse Fahrzeuge nicht verlassen konnte, wenn sie an einer Wand geparkt wurden.

In der kommenden Woche soll die nächste Titel-Aktualisierung (aka Patch 1.17) für Watch Dogs 2 auf PC erscheinen. Die Konsolen sollen eine Woche später mit der Aktualisierung versorgt werden. Die Entwickler wollen sich diesmal auf die Beseitigung verbliebender Fehler im 4-Spieler-Party- und im Koop-Modus konzentrieren. Nach Patch 1.17 sind keine weiteren Titel-Aktualisierungen für Watch Dogs 2 vorgesehen.Ubisoft: "Zwar sind nach diesem Patch keine weiteren Titel-Aktualisierungen mehr geplant, trotzdem werden wir weiterhin in der Community präsent sein und das Spielgeschehen aufmerksam verfolgen! Die Bestenlisten-Saisons werden weiter fortgeführt und im November zurückgesetzt. Dadurch erhaltet ihr die Chance, als Belohnungen Kleidungsstücke zu erlangen, die ihr letztes Jahr vielleicht verpasst habt!"4-SPIELER-PARTY-MODUSKOOP-MODUSZUSÄTZLICHLetztes aktuelles Video: Juli-Update Four Player Party Mode