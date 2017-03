Wonder Boy: The Dragon's Trap: Erscheint Mitte April für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

DotEmu und Lizardcube werden Wonder Boy: The Dragon's Trap am 18. April 2017 für PlayStation 4, Switch und Xbox One in digitaler Form veröffentlichen . Die PC-Version wird einige Woche später folgen.Der einsame Held in Wonder Boy: The Dragon's Trap wurde vom "Meka-Dragon" in einen Mischling aus Mensch und Eidechse verwandelt und erforscht auf der Suche nach einer Kur große, relativ offene, gezeichnete Welt. Ähnlich wie Shantae kann er dabei auf nützliche Tierverwandlungen zurückgreifen. Er transformiert sich in eine Eidechse, eine Maus, einen Löwen, einen Falken und sogar in einen Piranha. In seinen Weg stellen sich z.B. ein Zombie-Drache, ein Mumien-Drache und ein Samurai-Drache. Außerdem dabei ist ein freundliches Laden-Schwein, welches ihn mit Nachschub, besseren Waffen und schnippigen Kommentaren versorgen dürfte.Das Remake des dritten Serienteils (1989) wird einen "Retro-Modus" bieten. Man soll jederzeit zwischen der modernen Grafik und der Retro-Optik umschalten können. Gleiches gilt für die Musik sowie die Soundeffekte, die sich auch unabhängig von der Grafik ändern lassen. Im Gegensatz zum Original wird die Retro-Grafik ebenfalls im Breitbild-Modus mit 60 fps (Bilder pro Sekunde) laufen.Letztes aktuelles Video: The Retro Feature