Wonder Boy: The Dragon's Trap: Wonder Girl macht ihre Aufwartung - 4Players.de

Im Remake des dritten Serienteils wird man nicht nur Wonder Boy spielen können, sondern auch (erstmalig) Wonder Girl. Einen Blick auf den neu erstellten Charakter ermöglicht der folgende Trailer.Ben Fiquet (Co-Founder/Art Director von Lizardcube) schreibt über Wonder Boy: The Dragon's Trap im PlayStation.Blog : "Die Teams von Lizardcube und DotEmu mochten das Original so sehr, dass sie sich dazu entschieden, sich zusammenzutun und es aufzufrischen. Es sollte eine neue Version mit sorgfältig gefertigten, handgezeichneten 2D-Animationen und einem neu instrumentierten Soundtrack entstehen. In den letzten Monaten haben wir die vielen-halb tierischen, spielbaren Charaktere zusammen mit dem beliebten Retro-Feature präsentiert. (...) Es ist schwierig, ein Spiel neu zu designen, das Spieler auf der ganzen Welt wertschätzen. Ich hoffe, dass unser Reboot dem Titel gerecht wird (...) Natürlich braucht man aber immer einen Plan B, richtig? In diesem Fall - falls ihr wirklich auf den Oldschool-Stil steht – könnt ihr von der neuen HD-Grafik zur Originaloptik (und dem Originalsoundtrack) wechseln, indem ihr einfach die praktische Retro-Taste drückt."Wonder Boy: The Dragon's Trap wird am 18. April 2017 für PlayStation 4, Switch und Xbox One in digitaler Form erscheinen. Die PC-Version wird einige Wochen später folgen.