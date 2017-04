Wonder Boy: The Dragon's Trap: Remake des dritten Teils wird heute auf PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Im Laufe des Tages wird Wonder Boy: The Dragon's Trap für PlayStation 4, Switch und Xbox One in digitaler Form erscheinen (Preis: 19,99 Euro). Die PC-Version soll im Juni folgen."Mit (...) handgezeichneten Animationen und neu orchestrierter Soundlandschaft kehrt der Kultklassiker zurück - ein einzigartiger Mix aus Erkundung, Action und Abenteuer! Ein Fluch des Meka-Drachen hat dich in ein Monstrum - halb Mensch, halb Echse - verwandelt, und du bist auf der Suche nach dem Salamanderkreuz, einem magischen Item, das Flüche aufheben kann ... Erkunde riesige, verschachtelte Schauplätze voller muffiger Monster und exotischer Drachen! Wenn du diese Drachen besiegst, verschärft das den Fluch und verwandelt dich in weitere Tierformen", schreiben DotEmu und Lizardcube in der Produktbeschreibung. Man soll u. a. als Echsling, Mausling, Piranha-ling, Löwling und Falkling spielen können. Drei Schwierigkeitsgrade (für Gelegenheitsspieler, Experten, Familie und Freunde) sollen geboten werden.Das Remake des dritten Serienteils (1989) wird einen "Retro-Modus" bieten. Man soll jederzeit zwischen der modernen Grafik und der Retro-Optik umschalten können. Gleiches gilt für die Musik sowie die Soundeffekte, die sich auch unabhängig von der Grafik ändern lassen. Im Gegensatz zum Original wird die Retro-Grafik im Breitbild-Modus mit 60 fps (Bilder pro Sekunde) laufen.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart