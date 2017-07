Agents of Mayhem: Waffen und Zeitbomben-Hasenkätzchen im Trailer - 4Players.de

Volition und Deep Silver stellen einige der Waffen aus dem Arsenal von Agents of Mayhem vor. Die "Waffen" wurden von der Labortechnikerin Gremlin entwickelt. "Die Gutterball Gun, die elektrisch geladene Kugeln über den Feind rollen lässt, zählt dabei noch zu den 'normaleren' Ideen. Wer es hoppelnd und explosiv mag greift eher zur Cabbit Bomb, die Feinde in tickende Zeitbomben-Hasenkätzchen verwandelt. Um stets einsatzbereit zu sein, lagert eine große Zahl unterschiedlicher Gadgets aus Gremlins Vorrat in Kisten, verteilt auf das ganze Stadtgebiet. (...) Natürlich sitzt ein böses Mastermind, wie Dr. Babylon nicht tatenlos herum und beobachtet die Vernichtung seiner Truppen und Waffentransporte überall in der Stadt durch die Agenten. Je weiter die Spieler voranschreiten, desto stärker wird seine Gegenwehr. (...) Scharfschützen, Barrikaden, Minen und Kampfroboter sind nur eine kleine Auswahl der Asse im Ärmel des Bösen. Gegenangriffe auf bereits befreite Außenposten gehören ebenso zu den möglichen Szenarien, wie die Entfesselung der hauseigenen Doomsday Weapon."Das in einem Comic-Helden-Universum angesiedelte Open-World-Actionspiel der Saints-Row-Macher wird am 18. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau zu Agents of Mayhem findet ihr hier . Der folgende Trailer ist zudem eine Hommage an die TV-Serie Magnum (1980 bis 1988).