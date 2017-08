Agents of Mayhem: So funktioniert der Agenten-Tausch - 4Players.de

Ryan McCabe (Lead Designer bei Volition) erklärt im folgenden Trailer wie der Agenten-Tausch in Agents of Mayhem funktioniert. Das Open-World-Actionspiel der Saints-Row-Macher wird am 18. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Dass Volitions Agents of Mayhem im gleichen Universum angesiedelt ist, in dem auch die Saints ihr Unwesen treiben, merkt man nicht nur den purpurnen Farbtönen an, die dominieren. Auch die überkandidelte Action kann die Herkunft nicht verheimlichen. Nachdem wir im April erste Schritte mit den Agenten unternommen hatten, konnten wir endlich eine frische Version spielen und dabei auch die offene Spielwelt unsicher machen - mehr dazu in der Vorschau Letztes aktuelles Video: Agenten-Tausch