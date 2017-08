Das Action-Adventure Agents of Mayhem der Saints-Row-Macher erscheint am 18. August für PC, PS4 und Xbox One. Volition veröffentlicht jedoch schon heute folgenden Trailer zum Verkaufsstart, der nochmal Eindrücke aller Charaktere zeigt. Auf der gamescom 2017 wird Agents of Mayhem übrigens am Stand von Deep Silver in Halle 9 präsentiert.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer