Agents of Mayhem: "Safeword Agent Pack" (DLC) mit Kinzie Kensington - 4Players.de

schrieb am 16.11.2017 um 15:00 Uhr

Aber in dem 50-Jahre-Kleid sah sie doch richtig knuffig aus.(Aber stimmt schon, SR:TT war bisher klar die Krönung der Reihe. Und ich fürchte so schnell wird sich das nicht mehr ändern.)Alles in allem bleibt es bei meiner Ablehnung AoM gegenüber. Sobald die wieder ein gescheites SR machen, gerne. Bis dahin locken mich auch solche als DLC getarnten Verzweifelungstaten nicht, denn das Spielprinizip des Hero-Shooters ist eben nicht meins. *schulterzucken*