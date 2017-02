Revelation Online: Early-Access-Phase für "Gründer" gestartet - 4Players.de

Käufer der Gründerpakete von Revelation Online können fortan an der Early-Access-Phase des Online-Rollenspiels teilnehmen und bis auf Stufe 69 im PvE-Bereich aufsteigen. Die Open-Beta wird dann am 6. März 2017 starten. Ab der Open-Beta soll es "keine Zurücksetzung der Charaktere mehr geben (...) Im späteren Verlauf und auf höheren Levels stehen Multiphasen-Raids zur Verfügung, die Gruppen von bis zu 20 Verbündeten taktisch alles abverlangen und sie dafür mit seltener und wertvoller Ausrüstung belohnen. Auch für Spieler, die gerne mit einer Gilde unterwegs sind, ist einiges geboten: so stellen sie sich unter anderem gemeinsam gewaltigen Open-World-Bossen oder kämpfen im PvP um den eigenen oder feindliche Gildensitze."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer