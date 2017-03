Revelation Online: Offener Betatest des Online-Rollenspiels gestartet - 4Players.de

My.com (Publisher) und NetEase (Entwicklerstudio) haben die Open-Beta-Phase von Revelation Online gestartet. Bisher konnten nur Spieler mit Early-Access-Zugang (Gründer-Pakete) die Server betreten. Interessierte Spieler können sich das Online-Rollenspiel hier runterladen Revelation Online spielt in der offenen Fantasy-Welt Nuanor. Die Spieler können sich zwischen insgesamt sechs Klassen entscheiden: Scharfschütze, Waffenmeister, Beschwörer, Hoplit, Klingenmagier und Okkulist. Der Hersteller schreibt weiter: "Ob alleine oder mit Freunden können Abenteurer mit ihren Flügeln an sagenhafte Orte fliegen und sich in viele, geheimnisvolle Dungeons wagen. Diese sind für bis zu zehn Spieler geeignet und können auch alleine betreten werden, falls man eine richtige Herausforderung sucht. Im späteren Verlauf und auf höheren Levels stehen Multiphasen-Raids zur Verfügung (...) Neben gewaltigen Open-World-Bossen sind auch gegnerische Gildensitze ein Hauptziel im PvP-Kampf. Darüber hinaus können sich die Spieler zudem in Duellen, auf Schlachtfeldern, in Arenen und Territorialkriegen beweisen. (...) Neben der Kreation von eigenen Wappen und Bannern steht auch der Bau der eigenen Gildenhalle im Vordergrund. Durch das Sammeln von Ressourcen und der Weiterentwicklung des eigenen Hauptquartiers können später einzigartige Rezepte und Gegenstände freigeschaltet werden. (...) Die erfolgreichsten Gilden eines Servers haben die Möglichkeit, einen serverübergreifenden Gilden-Krieg anzuzetteln."Revelation Online setzt auf ein Free-to-play-Modell. Es kann kostenlos gespielt werden und bietet Bezahl-Optionen für Gegenstände (die das Aussehen verändern), Reittiere und 'Abonnements', die die Entwicklung des Charakters beschleunigen.Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Trailer