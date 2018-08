Revelation Online: Free-to-play-Rollenspiel jetzt auch auf Steam erhältlich - 4Players.de

My.com und NetEase Games haben ihr Online-Rollenspiel Revelation Online am 7. August 2018 auch auf Steam veröffentlicht. Als Begrüßungsgeschenk erhalten alle neuen Spieler auf Steam für den Start ihrer Reise ein kostenloses Willkommenspaket , das einen exklusiven Titel und einen kleinen Hyphäen enthält. Bestehende Charaktere bzw. Accounts können allerdings nicht übernommen werden. Mehr dazu hier Wer seinem neuen Charakter einen Extraschub geben will, kann zudem eins der kostenpflichtigen Steam-Pakete kaufen, in denen sich eine besondere Auswahl an Bekleidung und Boostern befindet, mit denen Neulinge einen leichteren Start ins Spiel haben und so schnell wie möglich alles, was Nuanor zu bieten hat, erleben können. Teil jedes Pakets sind auch 30 Tage Premiumzeit, in der man tägliche Boni sowie XP- und Charakter-Buffs erhält.Letztes aktuelles Video: Steam Release Trailer