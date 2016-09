Dead Rising 4: Trailer: Frank West kehrt zur "Willamette Mall" zurück und schnetzelt sich durch Zombie-Horden - 4Players.de

Microsoft und Capcom Vancouver haben einen weiteren Trailer zu Dead Rising 4 für PC und Xbox One veröffentlicht . In dem Video mit dem Titel "Return to the Mall" kehrt Frank West wieder zurück zur "Willamette Mall", macht einige Selfies mit Zombies und demonstriert die Vorzüge eines Exo-Skeletts im Kampf gegen die Untoten. Das Zombie-Actionspiel wird am 6. Dezember 2016 erscheinen. Da alle bisherigen Dead-Rising-Teile hierzulande nicht erschienen sind und auf dem Index stehen oder beschlagnahmt wurden, ist davon auszugehen, dass auch Dead Rising 4 nicht offiziell in Deutschland veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: Return to the Mall