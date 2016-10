Dead Rising 4: Absurde Outfits und Waffenkombinationen im Trailer - 4Players.de

In Dead Rising 4 wird es viele Möglichkeiten geben, um sich für den Kampf gegen die Zombie-Horden in Schale zu schmeißen. Frank West kann sich beispielsweise als Elf, Weihnachtsmann, Rentier, Comboy, Akuma (Street Fighter) etc. verkleiden und die Gegner dann mit kreativen bis absurden Waffenkombinationen ausschalten. Einen Überblick gibt der folgende Trailer. Das Zombie-Actionspiel wird am 6. Dezember 2016 für PC und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Combo-Ween Trailer