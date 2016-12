Dead Rising 4: Erweiterung "Stocking Stuffer Holiday" gestartet - 4Players.de

Pünktlich zur besinnlichen Zeit können Zombieliebhaber in Dead Rising 4 sich in Persona von Frank West das Weihnachtsmannkostüm überwerfen und mit einem Baseballschläger in Weihnachtsbeleuchtung oder einem Hammer in Form einer Zuckerstange auf Zombiejagd gehen. Die Untoten sind in Elfenkostümen eingekleidet und Frank kann sich auf sein neues Fahrzeug "Santa's Little Melter" schwingen. Das "Stocking Stuffer Holiday Pack" kostet 5 Euro:Letztes aktuelles Video: Holiday-DLC