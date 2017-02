Dead Rising 4: Capcom kommentiert durchwachsene Tests: Die "zugänglichere" Aufmachung habe offenbar nicht jedem gefallen - 4Players.de

In einer Fragestunde mit Investoren ist Capcom darauf eingegangen, warum nicht mehr "herausragende" Tests zur Zombie-Action Dead Rising 4 erschienen seien. Capcoms Management erläuterte in der auf Capcom.co.jp ins Englische übersetzten Antwort , dass die "zugänglichere" Herangehensweise ans Thema offenbar nicht jedem gefallen habe: "Verglichen mit bisherigen Serienteilen wurde das Spiel zugänglicher gemacht, damit ein größeres Publikum es genießen kann; es gab allerdings eine weitere Bandbreite an Meinungen zum Spiel. Künftig beabsichtigen wir, die Verkaufszahlen kontinuierlich zu steigern, indem wir zusätzliche digitale Downloadinhalte veröffentlichen und zugleich Updates für Verbesserungen zu implementieren". Auch wir bescheinigten dem von Microsoft verlegten Spiel im Test eine Abkehr von alten Tugenden: "Der bisherige Tiefpunkt der Serie: Aus einer einstmals spannenden offenen Welt mit fiesen Bossen ist eine Art "Dynasty Warriors" mit Zombies geworden."Letztes aktuelles Video: Holiday-DLC