Dead Rising 4: Microsoft kündigt Download-Episode Frank Rising für Anfang April an - 4Players.de

In einer Kurzgeschichte von Dead Rising 4 erfährt man demnächst, was mit Frank West geschieht, nachdem er selbst zum Zombie wird: Die Download-Episode namens Frank Rising erscheint sowohl für PC als auch Xbox One am 4. April, wie Microsoft bekannt gemacht hat. Inhaber eines Season-Pass erhalten den DLC kostenlos, der sonst knapp zehn Dollar, bei uns vermutlich also knapp zehn Euro kosten wird.In Frank Rising ist der nach Fleisch hungernde Protagonist auf der Suche nach einem dauerhaften Gegenmittel, nachdem eine "unerhoffte Quelle" offenbar dafür gesorgt hat, dass seine Verwandlung zum Untoten vorübergehend aufgehalten wird. Dennoch kann er keine normale Nahrung zu sich nehmen, sondern muss an seinen Mitmenschen nagen, um am Leben zu bleiben, so die Beschreibung des Publishers. Im Gegenzug entwickelt Frank ganz neue Fähigkeiten.Microsoft wird am 4. April zudem nicht nur die neue Episode veröffentlichen, sondern auch Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf, das ebenfalls im Season-Pass enthalten ist oder mit knapp 10 Dollar zu Buche schlägt. Auf verschiedenen Kursen geht es dabei neben dem Einlochen um das Beseitigen von Zombies, denn die stehen als Hindernisse im Weg. Zu viert erledigt man das auch online oder abwechselnd vor dem heimischen Fernseher.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer