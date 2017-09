Dead Rising 4: Franks Komplettpaket erscheint für PlayStation 4; Modus "Capcom Heroes" mit dabei - 4Players.de

Capcom hat bestätigt, dass Dead Rising 4 auch für PlayStation 4 erscheinen wird, und zwar als "Franks Komplettpaket". Das Paket umfasst das Hauptspiel mit allen Updates und sämtliche Downloadinhalte, darunter das Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising und Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf. Folgende Bonusinhalte sind ebenso dabei: Street Fighter Outfit Pack, My Bloody Valentine Pack, Zuckerstangen-Armbrust, Schlitzrad, Sir-Ice-A-Lot, Hässlicher Winterpullover und X-Fäuste. Neu ist hingegen der Spielmodus "Capcom Heroes", in dem Frank West über ein Dutzend verschiedener Outfits bekannter Capcom-Charaktere tragen und dann ihre Spezialattacken vollführen kann.Dead Rising 4: Franks Komplettpaket erscheint am 5. Dezember 2017 für PlayStation 4. Besitzer der Dead-Rising-4-Versionen für Xbox One, Steam und Windows 10 erhalten bei Veröffentlichung von Dead Rising 4: Franks Komplettpaket den Modus Capcom Heroes als kostenloses Update.