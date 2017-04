Tethered: Jetzt auch ohne VR-Headset spielbar; zwei Videos stellen die Umsetzung vor - 4Players.de

Das ursprünglich exkusiv für PlayStation VR veröffentlichte Tethered ist inzwischen auch auf herkömmliche Weise, also auf Fernsehern und Monitoren spielbar. Mit einem Trailer kündigt Secret Sorcery die Umsetzung an und in einem weiteren Video beschreiben die Entwickler Besonderheiten der aktuellen Version sowie einige der Schritte, die sie beim Übertragen des Spiels aus der virtuellen in die "normale" Realität gehen mussten.Letztes aktuelles Video: Spielszenen ohne VRLetztes aktuelles Video: Nicht-VR-Trailer