Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords: Patch 2.4.1: Zorn der Maschine (heroisch) und Licht-Level-Erhöhung auf 400 - 4Players.de

Am 18. Oktober 2016 (gegen 19 Uhr) wird der Patch 2.4.1 für Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords veröffentlicht. Der heroische Modus von "Zorn der Maschine" wird um 23:00 Uhr freigeschaltet. Außerdem wird die maximale Licht-Level-Stufe auf 400 erhöht. Victoria Dollbaum (Senior Designer) erklärt dazu: "Am 18. Oktober, begleitend zur Veröffentlichnung des heroischen Modus von 'Zorn der Maschine', wird dein Licht-Level-Maximum auf 400 erhöht. Mit dieser Erhöhung erhöht sich auch das Licht-Maximum vieler Belohnungsressourcen. Strike-Schätze, Dämmerung, exotische Engramme, Prüfungen von Osiris, Schmelztiegel und Eisenbanner bieten jetzt Belohnungen von bis zu 400 Licht. Archon-Schmiede, die heroische SIVA-Strike-Playlist und legendäre Engramme bieten jetzt Belohnungen von bis zu 385 Licht. Seltene Engramme und die SIVA-Strike-Playlist bieten jetzt Belohnungen von bis zu 365 Licht. Das empfohlene Licht-Level für die Aktivitäten bleibt unverändert, mit der Ausnahme von Dämmerung, wo die Licht-Level-Empfehlung jetzt bei 380 liegt. Wer 'Zorn der Maschine' im heroischen Modus schaffen oder einen ersten Versuch im normalen 'Zorn der Maschine'-Modus starten will, dem stehen jetzt mehr Pfade und Optionen offen, um das empfohlene Licht-Level zu erreichen.Alle Spieler, die sich ihren Weg durch Zorn der Maschine, die Prüfungen von Osiris und das Eisenbanner bahnen, gibt es bei diesen Aktivitäten jetzt die Möglichkeit, höhere Licht-Belohnungen verglichen mit dem aktuellen Licht-Level zu erhalten. Es gab bei weniger Quellen als beabsichtigt Artefakte und Geister, daher wurden sie als Belohnungen für den Abschluss der Archon-Schmiede ergänzt. Diese Gegenstände können jetzt bis zu 400 Licht haben. In Gruppenpaketen wurde die Rate für Geister-Belohnungen erhöht. Auch die Rate der Artefakte von Eris' Gruppenpaketen wurde erhöht."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Zusammenschnitt