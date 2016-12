Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords: Event: "The Dawning" - 4Players.de

Am 13. Dezember 2016 wird das Event "The Dawning" in Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords beginnen. David Dague von Bungie schreibt im PlayStation.Blog : "The Dawning läutet die Feiertage voll mit gesundem Wettkampf ein. (...) Die Sparrow Racing League kehrt mit zwei neuen Strecken zurück, zusätzlich zu jenen, die ihr letztes Jahr gespielt habt. Zeitgleich erwarten euch neue Quests, neue Ausrüstung und einige neue Möglichkeiten, in Strikes zu wetteifern." Bis zum 3. Januar 2017 wird das Event dauern.Letztes aktuelles Video: The Dawning Trailer PlayStation Experience 2016